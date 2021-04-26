Pakistan, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Pakistan, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine tepki göstererek uluslararası toplumu "Filistin halkını korumak için eyleme geçmeye" çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin son zamanlarda "işgal altındaki Filistin topraklarında" yaşanan korkutucu gelişmeleri ciddi endişeyle izlediği belirtildi.

Söz konusu korkutucu gelişmeler arasında ibadete gelenlerin taciz edilmesine, masum Filistinlilerin gözaltına alınmasına ve farklı keyfi kısıtlamaların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bunların temel insan haklarının ihlali olduğuna dikkat çekildi.

Yasa dışı bu önlemlerin ramazanın başlamasıyla arttığı vurgulanan açıklamada, Pakistan'ın "İsrail işgal güçlerinin" Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kınadığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum "Filistin halkını korumak için eyleme geçmeye" çağrıldı.

Filistinlilere gözaltı

İsrail polisi, ramazanın başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi de onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.