Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika

Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı

11.05.2021 20:25
Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Sözcü Çavdri, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında aralarında masum çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirterek, İslamabad yönetiminin İsrail'in hava saldırılarını şiddetle kınadığını söyledi.

Çavdri, kutlu ramazan ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını, Filistin halkının temel özgürlüklerinin kısıtlanması ve Mescid-i Aksa'nın içerisinde ve dışarısındaki saldırıları takiben gerçekleşen bir başka menfur eylem olarak nitelendirdi.

Uluslararası topluma İsrail'i durdurma çağrısı

İsrail'in hedef ayrımı gözetmeden savunmasız Filistinlilere karşı güç kullanımının çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkat çeken Çavdri, bunun tüm insan hakları hukukuna ve insani normlara aykırı olduğunu ifade etti.

Çavdri, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistin halkına yönelik bariz güç kullanımını ve Filistinlilerin insan haklarını "alçakça" ihlal etmesini durdurmaya çağırdı.

Bölgede sürdürülebilir kalıcı barış için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarıyla uyumlu iki devletli çözüme olan ihtiyacın altını çizen Çavdri, bunun 1967 öncesi sınırlarda, başkenti Kudüs olan yaşayabilir ve bağımsız Filistin Devleti ile olması gerektiğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Filistin, Pakistan, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika


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