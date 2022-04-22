Pakistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere drone ile gaz atmasını kınadı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "İsrail işgal güçlerinin" sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilerin üzerine drone ile göz yaşartıcı gaz atmasını güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle ramazan ayında İsrail'in bu tür eylemlerinin tüm uluslararası normları ve hukuk kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilerin üzerine drone ile göz yaşartıcı gaz atması güçlü şekilde kınandı.

İslamabad yönetimi, uluslararası topluma Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.

İsrail polisi sabah namazının ardından Filistinli göstericilerin üzerine drone ile göz yaşartıcı gaz atmıştı.

Mescid-i Aksa baskını

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

Baskında en az 150 Filistinli yaralanmış, 400 kadar Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi bugün de sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.