Pakistan, İstanbul'daki Etkinlikte Benzersiz Bir Turist Destinasyonu Olarak Tanıtıldı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ile Pakistan Büyükelçiliği ve Türkiye'deki Konsolosluğu işbirliğinde bugün etkileyici bir turizm tanıtım etkinliği düzenlendi.Pakistan'ın tarihi, doğası ve kültürünün eşsiz bir karışımını sergileyen etkinlik, Pakistan'ın benzersiz bir turizm merkezi olduğunu vurguladı ve iki kardeş ülke arasında turizm sektöründeki işbirliğini geliştirme ve güçlendirme fırsatı sağladı.

Pakistan Turizm Geliştirme Kurumu (PTDC) Başkanı ve Pencap, Sindh, Hayber Pakhtunkhwa, Belucistan, Gilgit Baltistan ve Azad Jammu & Keşmir'in il turizm departmanlarının başkanları etkinliğe çevrimiçi olarak katıldılar ve burada izleyicilere ikili turizm ve yatırımlarda Pakistan turizm endüstrisinin sunduğu fırsatların muazzam potansiyeli hakkında bilgi verdiler.Etkinliğe Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, TURSAB Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Eker, seyahat tutkunları ile Pakistan ve Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri de katıldı.

Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Türk turizm endüstrisinin olağanüstü başarısını kabul ederken, Pakistan ve Türkiye arasında turizm alanında deneyim paylaşımının ve güçlendirilmiş işbirliğinin önemini vurguladı.Büyükelçi, daha güçlü bir ekonomik ortaklığın her iki ülkedeki milyonlarca insana fayda sağlayacağının ve Pakistan'ın turizm endüstrisinin olağanüstü yatırım fırsatları sunduğunun altını çizdi.Büyükelçi konuşmasında ayrıca Pakistan'ın sunduğu zengin mirasın, büyüleyici manzaraların ve çeşitli kültürel deneyimlerin altını çizdi ve katılımcıları Pakistan'ı ziyaret etmeye teşvik ederek onlara unutulmaz bir deneyim ve sıcak bir misafirperverlik yaşayacakları garantisini verdi.

Etkinlikte ayrıca Pakistan'ın simge yapılarını, tarihi yerlerini, nefes kesen dağlarını, el değmemiş kumsallarını, büyüleyici göllerini ve gelişen sanatını sergileyen görsel sunumlar da yer aldı.Etkinlik boyunca konuklara nefis geleneksel Pakistan yemekleri ikram edildi.