Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü - Son Dakika

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

08.10.2020 22:05
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü, System.String[]

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, Pakistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, Pakistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Bacva ve Halilzad'ın Ravalpindi şehrinde yaptıkları görüşmede Afgan barış sürecini ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede Afgan barış sürecindeki gelişmeler, bölgede barış ve istikrar ile Pakistan-Afganistan sınır yönetimi gibi konuların ele alındığı kaydedilen açıklamada, toplantıda ayrıca Pakistan'ın Afgan barış sürecindeki olumlu rolünün takdir edildiği vurgulandı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de başkan seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü - Son Dakika

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