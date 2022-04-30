Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, Bill Gates'le Çocuk Felci ve Kovid-19'a Karşı Alınacak Önlemleri Görüştü - Son Dakika

İSLAMABAD, 30 Nisan (Xinhua) -- Pakistan ordusu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanı General Qamar Javed Bajwa'nın, Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates ile Pakistan'da çocuk felcinin yok edilmesi ve Kovid-19 ile ilgili önlemleri tartıştığı bildirildi. Ordunun medya kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gates'in "Pakistan ordusuna, ulusal çocuk felci hareketini desteklediği ve uygun erişim ve kapsamı sağladığı için" takdirini ilettiği belirtildi. Gates, kısıtlı kaynaklara rağmen Pakistan'ın Kovid-19'a karşı başarısını da takdir etti. Kara Kuvvetleri Komutanı, bu başarıyı, Pakistan'da pandemi zirve yaptığı sırada Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi mekanizması aracılığıyla samimiyetle yürütülen ulusal müdahaleye bağladı. Merkez, Kovid-19'a karşı kaynakların optimizasyonunu sağlayan ulusal mücadelede politikalar oluşturmak ve bunların uygulanmasını denetlemek için kuruldu. ISPR, Bajwa'nın Gates'in çocuk felci ve Kovid-19'a karşı çabalarını takdir ettiğini ve ona sürekli işbirliği konusunda güvence verdiğini belirtti.