Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, aynı göreve üç seneliğine yeniden atandı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, aynı göreve üç seneliğine yeniden atandı.



Başbakan İmran Han'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Orgeneral Kamar Cavid Bajva, mevcut görev süresinin bitiminden itibaren üç yıl daha Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Karar, bölgesel güvenlik ortamı göz önüne alınarak alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



Eski Başbakan Navaz Şerif tarafından Kasım 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen ve kasım ayında emekliye ayrılması beklenen Bajva'nın, 2022'ye kadar görevini sürdüreceği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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