Son Dakika Haberleri: Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresi 6 ay uzatıldı
Son Dakika Güncel Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresi 6 ay uzatıldı - Son Dakika

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresi 6 ay uzatıldı

7 saat önce

Pakistan Anayasa Mahkemesi, yürütmesini durdurduğu Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresinin 3 yıl uzatılması kararını gerekli yasal düzenleme yapılana kadar 6 ayla sınırlandırdı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresi 6 ay uzatıldı, System.String[]

Pakistan Anayasa Mahkemesi, yürütmesini durdurduğu Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresinin 3 yıl uzatılması kararını gerekli yasal düzenleme yapılana kadar 6 ayla sınırlandırdı.


Mahkemede yapılan duruşmada Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa, silahlı kuvvetlerde görev sürelerini belirten yasalarla görev uzatma kararının alınış şekillerinde belirsizlikler olduğunu söyledi.


"Çok başarılı bir komutanın görevi sonsuza kadar uzatılabilir mi?" diye soran Khosa, parlamentonun bu karışıklıkları yasal düzenlemelerle ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.


Khosa, geçmişte görev süresi uzatılan komutanların da süreçlerinde aksaklıklar olduğunu söyledi.


Normal şartlarda bu gece emekli olması gerekirken ağustosta görev süresi 3 yıl uzatılan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın görev süresini yasal düzenlemeler yapılana kadar 6 ay uzattıklarını açıklayan Khosa, duruşmada hükümeti savunan Muhammed Faruk Nasim'e, "Gerekli düzenleme 6 ay içinde yapılmazsa, Bajva'nın görev süresinin uzatılması da yasa dışı haline gelir." dedi.


Khosa hükümetten yasal düzenleme yapacağına dair güvence talep ederken hazırlanacak düzenlemede kuvvet komutanlarının görev süreleri, süre uzatma şartları ve maaşlarına dair bilgiler bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.


Mahkeme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan İmran Han, "Kurumlar arası çatışmanın ülkeyi istikrarsızlaştırmasını bekleyenler bugün büyük bir hayal kırıklığı yaşadı." ifadelerini kullandı.

Barolar Birliği, Bajva'nın görev süresinin uzatılmasının ordu ve ülke çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş ancak Khosa konuyu kendi inisiyatifiyle mahkemenin gündemine almıştı.

Anayasa Mahkemesi, Salih Zeki Çolak, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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