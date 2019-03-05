Son Dakika Haberleri: Pakistan Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik

Pakistan Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik

48 dakika önce

Pakistan, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.

Pakistan Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik, System.String[]
Pakistan, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Pakistan Donanması bir Hint denizaltısı tespit etti ve Pakistan sularına girmesini engelledi. Pakistan'ın barış arzusunun bir yansıması olarak, Hint denizaltı hedef alınmamıştır." denildi. - Pakistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Hindistan, Pakistan, Dünya
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