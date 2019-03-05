Son Dakika Haberleri: Pakistan, Karasularına Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledi

Pakistan, Karasularına Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledi

22 dakika önce

Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini açıkladı.

Pakistan, Karasularına Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledi, System.String[]
Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini açıkladı.

Pakistan-Hindistan krizi tırmanmaya devam ediyor. Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, Hint denizaltısının görüntülerini yayınladı. Pakistan Donanması tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan Donanması, üstün yeteneklerini kullanarak denizaltını caydırmış, Pakistan karasularına girmesini engellemiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada 2016 yılından beri yapılan ikinci ihlalin olduğuna dikkat çekilerek, "Barışı sürdürmek amacıyla, Hint denizaltısına hedef alınmamıştır. Bu hareket, Pakistan'ın barışı koruma refleksidir" denildi. - KARAÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Hindistan, Pakistan, Politika
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