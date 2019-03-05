Pakistan, Karasularına Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledi
22 dakika önce
Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini açıkladı.
Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini açıkladı.
Pakistan-Hindistan krizi tırmanmaya devam ediyor. Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, Hint denizaltısının görüntülerini yayınladı. Pakistan Donanması tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan Donanması, üstün yeteneklerini kullanarak denizaltını caydırmış, Pakistan karasularına girmesini engellemiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada 2016 yılından beri yapılan ikinci ihlalin olduğuna dikkat çekilerek, "Barışı sürdürmek amacıyla, Hint denizaltısına hedef alınmamıştır. Bu hareket, Pakistan'ın barışı koruma refleksidir" denildi. - KARAÇİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:19 Kaynak: İHA
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