Pakistan, Kartarpur Koridoru açılışına eski Hindistan Başbakanı'nı davet etti

Pakistan ve Hindistan sınırları içinde kalan, iki Sih tapınağını ziyaret eden hacıların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen Kartarpur Koridoru ve sınır geçişinin açılışına Pakistan tarafından Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh davet edildi.

İki ülke arasında Keşmir nedeniyle gerilimin yükseldiği günlerde, kendisi de bir Sih olan Singh'in açılışa davet edilmesiyle ilgili açıklama yazılı olarak Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından yapıldı.

Kureyşi, yapılan görüşmeler sonucu açılışa Singh'in davet edilmesi kararı alındığını belirterek, "Pakistan'ın Dışişleri Bakanı olarak tüm Sihler açısından saygıdeğer Manmohan Singh'i, Kartarpur Koridoru açılışına davet ediyorum. Kendisine yazılı davetiyemizi de göndereceğim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, tüm dünyadan Sihleri de koridorun açılışına ve Pakistan'daki Sih tapınaklarını ziyarete davet etti.

Koridorun açılışı Sihler için hac zamanı kabul edilen kasım ayında, bu inancın kurucusu Baba Nanak'ın 550. doğum günü kutlamaları kapsamında yapılacak.

Kartarpur Koridoru

Sihler tarafından hac bölgesi kabul edilen ancak Pakistan-Hindistan sınırının iki tarafında kalan tapınaklar arasında bir koridor ve sınır geçişi kurulması fikri, ilk olarak 1988'de gündeme gelmişti.

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın doğduğu ve 18 yıl yaşadığı bölgedeki tapınaklar arasında koridor açılması planı, iki ülke arasındaki gerilimler nedeniyle sürekli ertelenmişti.

Bu süreçte iki ülkeden birinin vizesi olmayan Sihler, ibadetlerini bir tapınaktan diğerine dürbünlerle bakarak, vizesi olanlar ise kuş uçuşu 4 kilometre olan mesafeyi en yakın sınır kapısı üzerinden 180 kilometreye çıkan yolu aşarak yapmıştı.

Hacıların Pakistan'daki tapınakları ziyaretini kolaylıkla yapabilmesi için son adım, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yemin töreninin düzenlendiği Ağustos 2018'de atılmıştı.

Han ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, yemin törenine katılan Hindistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı ve eski kriketçi Navjot Singh Sidhu'ya 2018 yılı hac ziyaretine izin verileceği, geçidin tamamlanmasıyla da hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni sözü vermişti.

Her yıl kasımın son 10 günü kutlanan Baba Nanak'ın doğum günü dolayısıyla Pakistan'a geçecek Sih hacılar için 4 kilometrelik ziyaret güzergahın temel atması 2018'de Han'ın ve iki Hint bakanın katılımıyla yapılmıştı.