Son Dakika Haberleri: Pakistan: Keşmir'deki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü
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Pakistan: Keşmir'deki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü

22 dakika önce

Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir'de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan: Keşmir'deki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü, System.String[]
Pakistan Ordu Sözcüsü  Asif Ghafoor, Keşmir'de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ve Tümgeneral Asif Ghafoor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı Keşmir bölgesinde sınır hattında çıkan çatışmada 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada birçok Hint askerinin yaralandığı; bazı sığınakların da yok edildiği belirtildi.


Pakistan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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