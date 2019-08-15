Pakistan: Keşmir'deki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü
22 dakika önce
Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir'de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan Ordu Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir'de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ve Tümgeneral Asif Ghafoor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı Keşmir bölgesinde sınır hattında çıkan çatışmada 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada birçok Hint askerinin yaralandığı; bazı sığınakların da yok edildiği belirtildi.
Pakistan Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı