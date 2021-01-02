Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü - Son Dakika

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.

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