Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü - Son Dakika

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü

02.01.2021 22:17
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü, System.String[]

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan'a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

İhlas Haber Ajansı, Halkla İlişkiler, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü - Son Dakika


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