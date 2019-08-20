Son Dakika Haberleri: Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak
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Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak

1 saat önce

Pakistan hükümeti, Hindistan ile yaşadıkları Keşmiş krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya karar verdiklerini duyurdu.

Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak, System.String[]
Pakistan hükümeti, Hindistan ile yaşadıkları Keşmiş krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya karar verdiklerini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı bu karar doğrulanarak, "Keşmir meselesini üzerinde planladığımız şekilde, Uluslararası Adalet Divanı'na taşıma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Kureyşi, karar alınmadan tüm yasal yönlerin dikkate alındığını vurgulayarak bu durumu en kısa zamanda Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını belirtti. Bakan konu hakkındaki detaylı bilgilerin de adalet bakanı tarafından paylaşılacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen son çatışmada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivil yaşamını yitirmiş, 1 sivil de yaralanmıştı. - İSLAMABAD
Pakistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:03 Kaynak: İHA
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