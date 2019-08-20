Pakistan 'Keşmir krizini' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyor
1 saat önce
Pakistan, ağustos ayı başında Hindistan'ın ihtilaflı Keşmir bölgesinin özerk statüsünü kaldırması sonrası yaşanan siyasi krizi Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını açıkladı.
Pakistan
, ağustos ayı başında Hindistan
'ın ihtilaflı Keşmir bölgesinin özerk statüsünü kaldırması sonrası yaşanan 'siyasi krizi' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını açıkladı.
Bölgede yaşanan protestolar ve artan gerilimin ardından İslamabad yönetimi, Hindistan'ın Pakistan büyükelçisini sınır dışı etmiş ve bu ülkeyle ulaşım bağlantılarını kesmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, "Kararı, olayı tüm boyutlarıyla ele aldıktan sonra verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
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