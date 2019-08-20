Son Dakika Haberleri: Pakistan 'Keşmir krizini' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyor
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Pakistan 'Keşmir krizini' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyor

1 saat önce

Pakistan, ağustos ayı başında Hindistan'ın ihtilaflı Keşmir bölgesinin özerk statüsünü kaldırması sonrası yaşanan siyasi krizi Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını açıkladı.

Pakistan 'Keşmir krizini' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyor, System.String[]
Pakistan, ağustos ayı başında Hindistan'ın ihtilaflı Keşmir bölgesinin özerk statüsünü kaldırması sonrası yaşanan 'siyasi krizi' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını açıkladı.

Bölgede yaşanan protestolar ve artan gerilimin ardından İslamabad yönetimi, Hindistan'ın Pakistan büyükelçisini sınır dışı etmiş ve bu ülkeyle ulaşım bağlantılarını kesmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, "Kararı, olayı tüm boyutlarıyla ele aldıktan sonra verdik." dedi.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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