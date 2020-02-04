Pakistan, Keşmir sorununun çözümü için Hindistan ile diyaloğa hazır - Son Dakika

KUALA Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir sorununun çözümü için Hindistan ile diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirterek, "Ne zaman bölgede gerilim düşer ve savunma sanayisine daha az para harcarsak o zaman daha müreffeh oluruz." dedi.

Başbakan Han, başkent Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsünde (IAIS) "Bölgesel Barış ve Güvenlik Vizyonu" konulu konferansta konuştu.

Keşmir sorununa değinen Han, "Bana sorarsanız oradaki durum daha kötüye gidebilir. Tarihte gördüğümüz üzere ne zaman birileri aşırı milliyetçilik ateşini körükler ve başka topluluklara karşı nefret aşılarsa bunun sonu kan dökmeyle biter." dedi.

Han, Keşmir sorununun çözümü için Hindistan ile diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirterek, "Ne zaman bölgede gerilim düşer ve savunma sanayisine daha az para harcarsak o zaman daha müreffeh oluruz." diye konuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Keşmir konusundaki tavrını öven Han, Hindistan'ın Keşmir'deki insan hakları ihlallerine karşı duruşundan dolayı Mahathir'e teşekkür etti.

İslamofobi, Müslüman liderlerin eksikliğinden kaynaklanıyor

Han, Batı dünyasında İslam'ın yanlış imaja sahip olmasının büyük oranda Müslüman liderlerden kaynaklandığını söyledi.

Müslüman liderlerin, Batı ülkelerinin İslam'a dair endişelerine açıklık getiremediğini savunan Han, "11 Eylül saldırılarının ardından Batılı liderler, bu eylemin bir İslami terör olduğunu söylemeye başladı. Terör eyleminin İslam ile nasıl bir alakası olabilir? Biz maalesef ne bu tanımlamayı sorguladık ne de İslam'ı intihar saldırılarından ayırabildik." dedi.

Han, Müslüman liderlerin bir diğer hatasının da "ılımlı İslam" ve "radikal İslam" gibi tanımları kullanmak olduğunu belirterek, "Korkarım ki bu, dünya Müslümanlarının başına gelebilecek en kötü şey olmuştur. Özellikle gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlar için..." ifadelerini kullandı.