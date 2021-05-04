Pakistan, Kırgızistan ile Tacikistan'ın ateşkes kararından memnun - Son Dakika

Pakistan, Kırgızistan ile Tacikistan arasında varılan ateşkes kararından memnun olduğunu açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Kırgızistan ile Tacikistan arasında varılan ateşkes kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın, her iki ülkenin de sorunlarını diyalog ve barışçıl yollarla çözebileceklerinden emin olduğu kaydedildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda 34 Kırgız vatandaşı hayatını kaybetmiş, 173 kişi ise yaralanmıştı.

Tacikistan tarafında ise 7'si asker 15 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.