Son Dakika Haberleri: Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü

43 dakika önce

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir'de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü, System.String[]
Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir'de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü. Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan'ın ateşkes ihlallerinin 'uygun bir şekilde' yanıtlandığını duyurdu. Ghafoor'a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dahil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.


Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Pompalı tüfek saldırısı sonrası hayatını kaybeden minik Selin'in organları, 6 çocuğa nakledildi Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 19:54:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]