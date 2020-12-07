Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun - Son Dakika

Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun

07.12.2020 19:25
Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun, System.String[]

Pakistan'ın, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Pakistan'ın, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sorunun çözümüne yönelik gayreti ve söz konusu krize taraf ülkeler arasında uzlaşmayı teşvik eden rolünden ötürü Kuveyt yönetiminin çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden dolayı memnun olduğu vurgulanarak İslamabad yönetiminin soruna taraf ülkeler arasında artan güven ve anlayışın bölgede kalıcı barış ve refahı besleyeceğini umduğu kaydedildi.

Kuveyt, çözüm için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

İslamabad, Pakistan, Kuveyt, Körfez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü 108 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten doktorlarına: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler 50 yıllık çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi! Yan yana toprağa verildiler
Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor         
19:16
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı         
18:49
4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı 4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı         
18:09
18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti         
18:00
İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı yarın yapılmaya başlanacak İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı yarın yapılmaya başlanacak         
17:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor         
17:11
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 19:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei