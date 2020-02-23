Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı - Son Dakika

Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı

7 saat önce

Pakistan, korona virüsü endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.

Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı, System.String[]

Pakistan, korona virüsü endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan'daki İran sınırını kapattı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki korona virüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı
AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:30:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]