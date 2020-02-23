Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı - Son Dakika

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Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı
7 saat önce
Pakistan, korona virüsü endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Pakistan, korona virüsü endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan'daki İran sınırını kapattı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki korona virüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.
(Abid Mazhar/İHA)
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