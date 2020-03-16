Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afghanistan sınırlarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afghanistan sınırlarını kapattı - Son Dakika

Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afghanistan sınırlarını kapattı

6 saat önce

Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu.

Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afghanistan sınırlarını kapattı, System.String[]

Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin İran ve Afganistan ile kara sınırları Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren iki haftalığına kapatıldı.

Hindistan sınırındaki "Kartapur Koridoru" olarak adlandırılan vizesiz geçiş bölgesinden çıkışlar da durduruldu fakat Hint hac kafilelerinin girişlerine izin verilecek.

Sınır kontrol tedbirleri Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesinin cuma günü aldığı kararlar uyarınca uygulanmaya başlandı.

Tüm okullar üç haftalığına tatil edildi

Tedbirler kapsamında ayrıca ülkedeki tüm eğitim ve öğrenim kurumlarında derslere üç hafta ara verildi.

Pakistan'da şu ana dek 94 Kovid-19 vakası tespit edilirken henüz can kaybıyla karşılaşılmadı.

Porto Riko'da sokağa çıkma yasağı

Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Porto Riko basınındaki habere göre, Vali Wanda Vazquez, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığını duyurdu.

Vazquez, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve bazı iş yerleriyle hükümet binalarının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Tedbirlerin 2 hafta süreliğine alındığını vurgulayan Vazquez, eczaneler, marketler, banka şubeleriyle eve servis yapan restoranların açık kalacağını kaydetti.

Yasaklara uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası veya 5 bin dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Kovid-19 bağlantılı ölümün gerçekleşmediği Porto Riko'da söz konusu tedbirler, 5'inci vakanın görülmesinin ardından alındı.

Porto Riko'da eğitime mart sonuna kadar ara verilmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 şu ana dek dünya genelinde 169 bin 719 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 6 bin 518 kişi hayatını kaybetti.

Porto Riko, Afganistan, Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu         
21:07
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afghanistan sınırlarını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]