Pakistan koronavirüs tehlikesine karşı Çin uçuşlarını askıya aldı, sınır geçişlerini durdurdu - Son Dakika

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını tehlikesine karşı Çin uçuşlarını durdururken, iki ülke arasındaki tek sınır kapısının açılışının nisana ertelendiği açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, haftalık basın toplantısında, karantina nedeniyle Pakistan'a dönemeyen yolcular ve virüs görüldüğü için tedavi altına alınan Pakistanlılarla ilgili açıklamada bulundu.

Uçuşları ertelendiği için Çin'in Urumçi kentindeki havalimanında mahsur kalan Pakistanlıların mümkün olan ilk uçuşla Pakistan'a getirileceğini kaydeden Faruki, iki ülke arasındaki tek sınır kapısı olan Hunjarab geçidinin faaliyete geçişinin de ertelendiğini söyledi.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaleti ile Çin'in Taşkurgan bölgesi arasında bulunan sınır kapısının normal şartlarda şubat ayında açılmasının planlandığını söyleyen Faruki, eyalet hükümetinin kararıyla açılışın nisan ayına ertelendiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki tek kara sınır kapısı olan Hunjarab geçidi, bulunduğu 4 bin 700 metre yükseklikte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kasım-şubat ayları arasında kapalı kalıyor.

Uçuşlar şubata kadar ertelendi, limanlarda tarama başlatıldı

Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi PIA'den yapılan açıklamada da haftada 2 kere düzenlenen İslamabad-Pekin- Tokyo uçuşları da 2 Şubat'a kadar durduruldu.

İslamabad'dan Pekin'e uçtuktan sonra burada yolcu indirerek Tokyo'ya devam eden uçuşların koronavirüs tehlikesi ile düşük yolcu ve kargo sayısı nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

Karaçi Liman Başkanlığı ise limana başta Çin olmak üzere hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen mürettebat ve konteynerlerin hastalık riskine karşı taranacağını duyurdu.

Liman Başkanı Tümamiral Cemil Ahtar, daha önce limanı terk etmesine izin verilen mürettebatın ikinci bir emre kadar tarama sonucu verilecek izin belgeleriyle limandan çıkmalarına izin verileceğini ifade etti.