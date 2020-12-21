Pakistan, Kovid-19'un daha bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika

Pakistan, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından, bu ülke ile uçak seferlerini durdurdu.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, 23-29 Kasım tarihlerinde İngiltere'den Pakistan'a ve Pakistan'dan bu ülkeye yapılması planlanan uçuşların askıya alındığı belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler İngiltere ile uçuşları durdurma kararı almıştı.