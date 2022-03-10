Pakistan, Kuzey Kore'den büyükelçiliğe polis baskını sebebiyle özür diledi - Son Dakika

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, polislerin Kuzey Kore'nin İslamabad Büyükelçiliğine baskınını "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirerek Pyongyang yönetiminden özür diledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Kore'nin İslamabad Büyükelçiliği tarafından Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve İslamabad Emniyetine yazılan mektupta, 7 Mart'ta polis yetkililerinin büyükelçilik binasına arka kapıdan girerek bir şeyler aradığı, çalışanları silahla tehdit ettiği ve eşyalara zarar verdiği bildirildi.

Mektupta, bu durumun Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğu vurgulanarak konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması ve bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ahmed ise bu durumun bir yanlış anlaşılma sebebiyle yaşandığını belirterek Kuzey Kore yönetiminden özür diledi.

Bazı basın yayın organlarında, polisin, büyükelçilik binasında çok miktarda likör bulunduğuna dair ihbar almasının ardından bu baskını gerçekleştirdiği iddia edildi.