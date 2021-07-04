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Pakistan, Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı - Son Dakika

Pakistan, Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı

04.07.2021 15:40
Pakistan, Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han"n Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, geçen ay 3 kişinin ölmesine ve 24 kişinin yaralanmasına yol açan Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han"n Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, geçen ay 3 kişinin ölmesine ve 24 kişinin yaralanmasına yol açan Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Yusuf, başkent İslamabad'daki Başbakanlık binasında yaptığı açıklamada, "Teröristlere Hindistan'ın sponsor olduğunu işaret eden aralarında mali ve telefon kayıtlarının bulunduğu somut kanıt ve istihbaratımız var." dedi.

Yusuf, patlamayla ilgili toplanan istihbarata göre saldırının arkasında bir Hint vatandaşının olduğunu ve bu kişinin Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) ile bağlantısının bulunduğunu söyledi.

Patlama günü ülkenin bilgi altyapısına yüz binlerce siber saldırı gerçekleştirildiğini anımsatan Yusuf, "Patlama ve siber saldırıların bağlantılı olduğu konusunda şüphemiz yok." diye konuştu.

3 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı

Lahor şehrinde 23 Haziran'da meydana gelen patlamada 3 kişi ölmüş, biri polis, 24 kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said'in evinin yakınında gerçekleşmişti.

Hindistan'da 2001, 2006 ve 2008'de düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Said, Temmuz 2019'da Pakistan'da yakalanmış, "terörün finansmanını yapmaktan" geçen yıl aralıkta suçlu bulunmuştu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Başbakanlık, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı - Son Dakika


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