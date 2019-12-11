Pakistan, Leşker-i Tayyibe'nin kurucusunu terörün finansmanından suçlu buldu - Son Dakika
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Pakistan, Leşker-i Tayyibe'nin kurucusunu terörün finansmanından suçlu buldu

6 saat önce

Pakistan, 2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'a düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu iddia edilen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu Hafız Said ve 4 örgüt üyesini "terörün finansmanından" suçlu buldu.

Pakistan, Leşker-i Tayyibe'nin kurucusunu terörün finansmanından suçlu buldu, System.String[]

Pakistan, 2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'a düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu iddia edilen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu Hafız Said ve 4 örgüt üyesini "terörün finansmanından" suçlu buldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Lahor kentindeki görülen duruşmada, tanıklar ve Said'in avukatları dinlendi.

İfade ve deliller ışığında, Said ve diğer örgüt üyelerini "terörün finansmanından" suçlu bulan mahkeme, diğer şüphelilerin duruşmaya katılmaması nedeniyle kararın açıklanmasını yarına erteledi.

Pakistan'da faaliyetleri nisanda yasaklanan LET'in siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) yöneticisi Said, temmuzda yakalanmıştı.

Hindistan, Said'in kurduğu LET'i, 2001, 2006 ve 2008'deki terör saldırılarını düzenlemekle suçluyor.

JUD yöneticileri ve Said'in, kurdukları vakıflar aracılığıyla yardım toplayarak, terörü finanse ettiği iddia ediliyordu.

ABD, Said'in başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Hindistan, Pakistan, Lahor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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