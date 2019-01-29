Son Dakika Haberleri: Pakistan Mahkemesi, Asya Bibi'nin Ülkeden Ayrılmasına İzin Verdi

Pakistan Mahkemesi, Asya Bibi'nin Ülkeden Ayrılmasına İzin Verdi

1 saat önce

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp serbest bırakılan Asya Bibi'nin ülkeden ayrılmasına izin verdi.

Pakistan Mahkemesi, Asya Bibi'nin Ülkeden Ayrılmasına İzin Verdi, System.String[]
Pakistan Yüksek Mahkemesi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp serbest bırakılan Asya Bibi'nin ülkeden ayrılmasına izin verdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle önce idama mahkum edilen daha sonra ise yargılanıp serbest bırakılan Asya Bibi'nin ülkeden ayrılması konusunda özgür olduğu yönünde karar verdi. Bibi'nin mahkemenin kararından sonra Kanada'ya iltica başvurusunda bulunması bekleniyor.

Asya Bibi'nin İslam dinine hakaret etmesinden sonra ülkede geniş çaplı protestolar başlamıştı. Bunun üzerine idama mahkum edilen Bibi, uluslararası toplumun olaya müdahale etmesi sonucu mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Bibi için, "Pakistan hükümeti ile görüşme halindeyiz, Kanada konuksever bir ülkedir" diyerek Bibi'nin Kanada tarafından kabul edileceğinin sinyallerini vermişti. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Pakistan, Asya, Güncel
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