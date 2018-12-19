Son Dakika Haberleri: Pakistan Mahkemesi, Navaz Şerif Davası Hakkındaki Kararını Açıklayacağını Duyurdu

Pakistan Mahkemesi, Navaz Şerif Davası Hakkındaki Kararını Açıklayacağını Duyurdu

2 saat önce

Pakistan Mahkemesi, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yolsuzluk ile ilgili iki davasında kararını verdi.

Pakistan Mahkemesi, Navaz Şerif Davası Hakkındaki Kararını Açıklayacağını Duyurdu, System.String[]
Pakistan Mahkemesi, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yolsuzluk ile ilgili iki davasında kararını verdi. Mahkeme, kararı 24 Aralık Pazartesi günü açıklayacak.

Pakistan Mahkemesi, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yolsuzluk ile ilgili açılan üç davadan kalan ikisinin kararını verdiğini duyurdu. Mahkeme, 24 Aralık Pazartesi günü Şerif'in ailesine, yolsuzluk yapılan şirketleri de kapsayan kararını açıklayacak.

Navaz Şerif'in avukatı Khawaja Haris, bugün Şerif'in off shore hesaplarıyla ilgili belgeleri mahkemeye sunarak, mahkeme yargıcı Arshad Malik'ten ek belgeler sunmak için zaman talep etti. Mahkeme Haris'in isteğini reddetti ancak söz konusu belgeleri pazartesi gününe kadar mahkemeye teslim edebileceğini söyledi.

Navaz Şerif yaptığı açıklamada, mahkemeden adaletli bir sonuç çıkacağını ümit ettiğini söyleyerek, hakkındaki yolsuzluk iddialarının kanıtlanamayacağını ifade etti. Şerif, davanın 78. mahkemesi olduğunu kaydederek, parti üyelerine ve liderlere mahkemeye katıldıkları için teşekkür etti. Kamuoyuna 35 yıl boyunca iki kez bakan ve üç kez başbakan olarak hizmet ettiğinin altını çizen Navaz Şerif, "Gücümü asla kötüye kullanmadım. Şah ve millete gerçek özveri ile hizmet ettim" dedi.

Eski Pakistan Başbakanı, 2017 yılının Ağustos ayında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi tarafından başbakanlık görevinden alınmıştı. Kaynağı belli olmayan para elde edip bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı. Davalardan ilki olan Avenfield davası 6 Temmuz 2018'de sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin, kızı Meryem 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin para cezasına, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve çocuklarının daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

Pakistan, Navaz Şerif, 3. Sayfa
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