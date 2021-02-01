Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1615 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 546 bin 428'e yükseldi. Son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 683'e, iyileşenlerin sayısı ise 501 bin 252'ye çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 500 bin doz aşının ülkeye getirildiğini ve aşılamanın bu hafta başlayacağını belirtti.

Sinopharm firmasına ait aşılar Pakistan'a ücretsiz verildi. Pakistan'ın söz konusu firma ile yaptığı anlaşma kapsamında 1,1 milyon doz aşıyı bu ay içerisinde alması bekleniyor.

Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Umar, dün yaptığı açıklamada da Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bu yıl içerisinde 17 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söylemişti.

Umar, aşıların şubat itibarıyla gelmeye başlayacağını, 6 milyon doz aşının marta kadar Pakistan'a ulaşacağını ifade etmişti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 214 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 219 bin 173'e ulaştı.

Bugün 4 bin 280 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 170 bin 329, aktif vaka sayısı 48 bin 74 oldu.

Bu arada, hükümetin sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmamasına ilişkin yarın karar vereceği açıklandı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 994 artışla 1 milyon 89 bin 308'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 279 artarak 30 bin 277'ye, iyileşenlerin sayısı 10 bin 461 artarak 883 bin 682'ye yükseldi.

Öte yandan, Endonezya'nın yılın ilk çeyreği içinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla AstraZeneca'dan 23,1 milyon doz aşı alacağı açıklandı.

Ülkede 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılama kapsamında şu ana kadar 493 bin 133 sağlık çalışanı aşılanırken, ikinci doz aşılama sürecinde de aşılananlarının sayısının 22 bin 548 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1792 artarak 392 bin 475'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 80 artışla 5 bin 846'ya yükseldi.

Son bir günde 19 bin 283 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 660 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 975 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.