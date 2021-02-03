Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.02.2021 17:27
Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1384 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 549 bin 32'ye yükseldi. Son 24 saatte 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 802'ye, iyileşenlerin sayısı ise 504 bin 46'ya çıktı.

Pakistan'a Çin tarafından hibe edilen 500 bin doz aşının ardından dün, Başbakan İmran Han'ın katılımıyla ilk aşı bir sağlık çalışanına vurulmuştu. Ülke genelinde ise bugün, sağlık çalışanlarına yönelik aşılama yapılacak.

Sinopharm firmasına ait aşılar Pakistan'a ücretsiz verilmişti. Pakistan'ın söz konusu firma ile yaptığı anlaşma kapsamında 1,1 milyon doz aşıyı bu ay içerisinde alması bekleniyor.

Öte yandan dün, Çinli CanSino şirketi, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının aralarında Pakistan'ın da bulunduğu 5 ülkede klinik denemelerinin tamamlandığını ve elde edilen sonuçların tesir oranının ölçülmesi için Uluslararası Veri Gözetleme Komitesine (IDMC) gönderildiğini açıklamıştı.

Şirketin Pakistan Koordinatörü Dr. Hasan Abbas Zahir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan, Meksika, Arjantin, Şili ve Rusya'da 40 bin gönüllünün aşılandığını, sonuçların Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP) ile de paylaşılacağını kaydetmişti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 984 artışla 1 milyon 111 bin 671'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 189 artarak 30 bin 770'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 135 artarak 905 bin 665'e yükseldi.

Orta Cava Valisi Ganjar Pranowo, yaptığı açıklamada, salgına karşı mücadele kapsamında 6-7 Şubat tarihlerinde alışveriş ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirdiklerini belirtti.

Öte yandan, başkent Cakarta'da Kovid-19 teşhisi konulan hamileler için özel izolasyon merkezi kurulacağı açıklandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 284 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 226 bin 912'ye ulaştı.

Bugün 3 bin 804 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 177 bin 794, aktif vaka sayısı 48 bin 309 oldu.

Son 24 saatte 18 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 809'a ulaştı.

Japonya'da ölü sayısı 6 bini geçti

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 631 artarak 397 bin 428'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 120 artışla 6 bin 85'e yükseldi.

Son bir günde 60 bin 146 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 760 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 897 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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