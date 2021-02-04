Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.02.2021 16:05
Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1508 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 550 bin 540'a yükseldi. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı ise 505 bin 818'e çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 11 bin 434 artarak 1 milyon 123 bin 105'e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 231 artışla 31 bin 1'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 641 artışla 917 bin 306'ya çıktı.

Sağlık Bakanı Budi Sadikin, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, ülkede vakaların yoğun olduğu Cava Adası'ndaki 5 eyalet valisi ile görüşerek salgına karşı mücadelenin güçlendirilmesini görüştüğünü belirtti.

Öte yandan Cakarta Valisi Anis Baswedan da salgın döneminde yeterli mezar alanı kalmadığı yönündeki iddialara karşılık mezarlık alanlarında yer sorunu olmadığını açıkladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 571 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 231 bin 483'e ulaştı.

Bugün 4 bin 92 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 181 bin 886, aktif vaka sayısı 48 bin 771 oldu.

Son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 826'ya ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve oto yıkamacıların yarından itibaren faaliyete devam edeceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 576 artarak 400 bin 1'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 104 artışla 6 bin 189'a yükseldi.

Son bir günde 70 bin 216 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 195 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 892 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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