Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.02.2021 16:43
Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1072 vakayla ülkedeki toplam sayı 557 bin 591'e yükseldi. Son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 128'e, iyileşenlerin sayısı 514 bin 951'e çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 776 artışla 1 milyon 183 bin 555'e çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 191 artarak 32 bin 167'ye, iyileşenlerin sayısı 9 bin 520 artarak 982 bin 972'ye ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, ülkedeki toplam vaka sayısı 251 bin 604'e ulaştı.

Bugün 1929 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 198 bin 495, aktif vaka sayısı 52 bin 186 oldu.

Son 24 saatte salgından 14 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüse bağlı can kayıpları 923'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1886 artarak 410 bin 943'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 121 artışla 6 bin 739'a yükseldi.

Son bir günde 78 bin 979 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 722 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 736 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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