Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.01.2021 18:17
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1910 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 539 bin 387'ye yükseldi. Son 24 saatte 64 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 514'e ve iyileşenlerin sayısı 494 bin 578'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik Kovid-19 aşılama faaliyetlerinin gelecek hafta başlayacağını belirtti.

Bununla birlikte Umar, hangi aşının kullanılacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

Pakistanlı yetkililer, bu ayın sonunda 500 biz doz Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşacağını açıklamıştı.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), 24 Ocak'ta Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkmıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 695 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vakalar 1 milyon 37 bin 993'e ulaştı.

Bugün 10 bin 792 kişi sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 842 bin 122 oldu.

Son 24 saatte 476 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 331'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 94 artarak 198 bin 208'e yükseldi. Bugün 3 bin 281 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 154 bin 299, aktif vaka sayısı ise 43 bin 192 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 717'ye yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ethem Baba, ülkedeki 9 hastanede 3 bin gönüllünün katılımıyla Kovid-19 aşılama denemelerinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Bakan Ethem, gönüllülerin aşılamalarında Çinli firmanın ürettiği Sinovac aşılarının kullanılacağını belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 133 artarak 381 bin 139'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 113 artışla 5 bin 514'e yükseldi.

Son bir günde 92 bin 233 kişiye virüs testi yapılırken, 6 bin 270 kişinin taburcu edildiği ülkede, 1032 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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