Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.01.2021 18:27
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1644 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 541 bin 31'e yükseldi. Son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 560'a ve iyileşenlerin sayısı 496 bin 745'e çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik Kovid-19 aşılama kampanyasının gelecek hafta başlayacağını belirtmişti.

Pakistanlı yetkililer, bu ayın sonunda Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısından 500 biz dozun ülkeye ulaşacağını açıklamıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vakalar 1 milyon 51 bin 795'e ulaştı.

Bugün 10 bin 138 kişi sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 852 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 187 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 518'e çıktı.

Malezya'da en yüksek vaka artışı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 725 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü, toplam vaka sayısı 203 bin 933'e yükseldi.

Bugün 3 bin 423 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 157 bin 722, aktif vaka sayısı ise 45 bin 478 oldu.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 733'e yükseldi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 534 artarak 384 bin 670'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 96 artışla 5 bin 610'a yükseldi.

Son bir günde 65 bin 426 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 814 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1014 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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