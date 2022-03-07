Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 756 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 515 bin 14'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 30 bin 272'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 455 bin 162'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 216 milyon 932 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 622 bin 607'ye yükseldi.

30 bin 335 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 3 milyon 281 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 55 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 228'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 37 bin 83 artarak 5 milyon 440 bin 459'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 120 artışla 25 bin 84'e yükseldi.

Son bir günde 75 bin 911 kişiye virüs testi yapılırken, 59 bin 249 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1354 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.