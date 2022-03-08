Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 378 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 30 bin 281'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 455 bin 765'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 217 milyon 444 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 3 milyon 649 bin 463'e yükseldi.

30 bin 726 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 311 bin 854 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 305'e çıktı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 24 artarak 5 milyon 494 bin 468'e, can kaybı sayısı 246 artışla 25 bin 331'e yükseldi.

Son bir günde 158 bin 29 kişiye virüs testi yapılırken, 72 bin 481 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1348 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.