Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürdü.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 639 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 516 bin 789'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 30 bin 291'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 468 bin 449'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 218 milyon 689 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 bin 246 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 711 bin 199'a yükseldi.

26 bin 653 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 3 milyon 367 bin 542 oldu.

Son 24 saatte 113 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 497'ye ulaştı.

Ülkede 5-11 yaş arasındaki çocukların yüzde 30'undan fazlasına Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 61 bin 155 artarak 5 milyon 619 bin 321'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 artışla 25 bin 734'e yükseldi.

Son bir günde 208 bin 754 kişiye virüs testi yapıldı, 61 bin 591 kişi taburcu edildi. Ülkede 1322 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.