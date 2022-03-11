Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 723 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 517 bin 512'ye yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 7 artışla 30 bin 298'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 469 bin 405'e çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 741 bin 986'a yükseldi.

26 bin 457 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 393 bin 999 oldu.

Son 24 saatte 70 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 567'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 55 bin 882 artarak 5 milyon 675 bin 188'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 209 artışla 25 bin 943'e yükseldi.

Son bir günde 171 bin 358 kişiye virüs testi yapılırken 60 bin 19 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1252 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.