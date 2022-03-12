Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 571 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 518 bin 83'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 30 bin 304'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 469 bin 930'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 bin 800 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 3 milyon 774 bin 786'ya yükseldi.

24 bin 444 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 418 bin 443 oldu.

Son 24 saatte 76 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı 33 bin 643'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 55 bin 328 artarak 5 milyon 730 bin 502'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 141 artışla 26 bin 84'e yükseldi.

Son bir günde 182 bin 930 kişiye virüs testi yapılırken, 75 bin 586 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1204 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.