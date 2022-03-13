Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 609 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 518 bin 692'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 30 bin 307'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 470 bin 424'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 801 bin 36'ya yükseldi.

25 bin 89 kişi daha virüsü yendi, iyileşen sayısı 3 milyon 443 bin 532 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 720'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 50 bin 949 artarak 5 milyon 781 bin 440'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 90 artışla 26 bin 174'e yükseldi.

Ülke genelinde 1175 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.