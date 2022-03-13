Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.03.2022 16:30
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 609 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 518 bin 692'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 30 bin 307'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 470 bin 424'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 801 bin 36'ya yükseldi.

25 bin 89 kişi daha virüsü yendi, iyileşen sayısı 3 milyon 443 bin 532 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 720'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 50 bin 949 artarak 5 milyon 781 bin 440'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 90 artışla 26 bin 174'e yükseldi.

Ülke genelinde 1175 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

YORUMLAR
500
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement