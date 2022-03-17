Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 514 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 520 bin 634'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 319'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 472 bin 828'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 bin 298 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 3 milyon 900 bin 433'e yükseldi.

33 bin 9 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 567 bin 3 oldu.

Son 24 saatte 105 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 99'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 587 artarak 5 milyon 976 bin 118'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 171 artışla 26 bin 812'ye yükseldi.

Son bir günde 175 bin 439 kişiye virüs testi yapıldı, 59 bin 925 kişi taburcu edildi. Ülkede 1090 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.