Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.03.2022 15:54
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 183 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 520 bin 817'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 30 bin 326'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 473 bin 616'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 bin 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 3 milyon 927 bin 437'ye yükseldi.

29 bin 450 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 596 bin 453 oldu.

Son 24 saatte 86 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 185'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgının başından beri kaydedilen Kovid-19 toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti.

Vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 210 artarak 6 milyon 25 bin 301'e yükseldi. Virüse bağlı can kaybı ise 156 artışla 26 bin 968'e yükseldi.

Son bir günde 163 bin 510 kişiye virüs testi yapıldı, 56 bin 852 kişi taburcu edildi. Ülkede 991 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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