Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.03.2022 19:02
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 228 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 522 bin 419'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 333'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 476 bin 796'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 828 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 10 bin 952'ye yükseldi.

28 bin 3 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 712 bin 668 oldu.

Son 24 saatte 63 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 463'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 231 artarak 6 milyon 157 bin 532'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 71 artışla 27 bin 267'ye yükseldi.

Son bir günde 45 bin 954 kişiye virüs testi yapılırken, 51 bin 958 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 937 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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