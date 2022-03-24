Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.03.2022 19:34
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 210 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 523 bin 72'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 484 bin 676'ya çıktı. Salgın sebebiyle 30 bin 333 kişinin yaşamını yitirdiği Pakistan'da son 2 gündür Kovid-19 nedeniyle ölüm vakası kaydedilmedi.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 491 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 4 milyon 54 bin 926'ya yükseldi.

Ülkede 26 bin 234 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 771 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 65 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 600'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 929 artarak 6 milyon 248 bin 211'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 126 artışla 27 bin 515'e yükseldi.

Son bir günde 162 bin 233 kişiye virüs testi yapılırken, 56 bin 967 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 891 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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