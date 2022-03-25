Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.03.2022 14:54
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 329 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 523 bin 401'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 30 bin 336'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 484 bin 718'e çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 79 bin 242'ye yükseldi.

25 bin 512 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 796 bin 975 oldu.

Son 24 saatte 64 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 664'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 740 artarak 6 milyon 295 bin 648'e, can kaybı sayısı 115 artışla 27 bin 630'a yükseldi.

Son bir günde 149 bin 6 kişiye virüs testi yapılırken 42 bin 125 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 733 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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