Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.03.2022 20:26
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 310 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 523 bin 900'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 30 bin 345'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 316'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 bin 923 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 122 bin 4'e yükseldi.

25 bin 467 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 844 bin 766 oldu.

Son 24 saatte 34 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 751'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 43 bin 365 artarak 6 milyon 386 bin 327'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 61 artışla 27 bin 792'ye yükseldi.

Ülke genelinde 694 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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