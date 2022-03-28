Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.03.2022 21:14
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 186 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 86'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 1 artışla 30 bin 346'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 426'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 bin 863 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 4 milyon 138 bin 867'ye yükseldi.

26 bin 171 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 870 bin 937 oldu.

Son 24 saatte 37 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 788'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 881 artarak 6 milyon 416 bin 185'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artarak 27 bin 858'e yükseldi.

Son bir günde 74 bin 722 kişiye virüs testi yapıldı, 42 bin 404 kişi taburcu edildi. Ülkede 691 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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