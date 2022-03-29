Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.03.2022 15:25
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 269 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 355'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 1 artışla 30 bin 347'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 473'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 152 bin 203'e yükseldi.

25 bin 552 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 896 bin 489 oldu.

Son 24 saatte 54 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 842'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 44 bin 466 artarak 6 milyon 460 bin 638'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 81 artışla 27 bin 939'a yükseldi.

Son bir günde 121 bin 502 kişiye virüs testi yapıldı, 44 bin 621 kişi taburcu edildi. Ülkede 673 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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