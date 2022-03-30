Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.03.2022 14:11
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 194 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 549'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 349'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 609'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 167 bin 418'e yükseldi.

24 bin 154 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 920 bin 643 oldu.

Son 24 saatte 64 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 906'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 753 artarak 6 milyon 514 bin 343'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 96 artışla 28 bin 35'e yükseldi.

Son bir günde 126 bin 369 kişiye virüs testi yapıldı, 40 bin 292 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde 655 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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