Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

31.03.2022 14:23
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 244 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 793'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 30 bin 355'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 735'e çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nin son günü olduğunu belirtti.

Başbakan İmran Han da NCOC'nin bugün kapatıldığını ve tüm çalışanlarını tebrik ettiğini kaydetti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 183 bin 359'a yükseldi.

21 bin 186 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 941 bin 829 oldu.

Son 24 saatte 33 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 939'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 51 bin 913 artarak 6 milyon 566 bin 14'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 101 artışla 28 bin 136'ya yükseldi.

Ülke genelinde 627 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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